Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > УПЦ сделала резонансное заявление международному сообществу

УПЦ сделала резонансное заявление международному сообществу

Александра Кудрявцева
31.05.21 16:47
547
УПЦ сделала резонансное заявление международному сообществу

Главное: В Украинской Православной Церкви заявили на международном уровне о системном нарушении прав верующих канонической Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, Представительство Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях опубликовало заявление, в котором обращает внимание международного сообщества и разъясняет официальную позицию УПЦ по проблемам, обсуждаемым на международно-правовом и национальном уровне.

В УПЦ отметили, что заявление является реакцией на «продолжающиеся нарушения прав православных христиан в Украине, а именно: не прекращающиеся силовые захваты храмов, совершение в отношении верующих Украинской Православной Церкви тяжких уголовных преступлений, блокирование регистрации уставов и ограничение конституционных прав религиозных организаций УПЦ законом о принудительном переименовании, распространение в отношении клириков и мирян УПЦ риторики ненависти в СМИ».

Представительство Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях подчеркивает, что заявления представителей государственных структур, религиозных лидеров, а также некоторых СМИ о добровольной смене канонической юрисдикции религиозных общин УПЦ, являются ложными: храмы УПЦ незаконно перерегистрируются или захватываются силовым способом.

«С 2015 года захвачено или незаконно перерегистрировано около 500 храмов нашей конфессии. Многие из этих захватов, например в Задубровке, Катериновке, Птиче, сопровождались совершением тяжких преступлений. В настоящее время в Украине схема рейдерских захватов храмов УПЦ происходит как путем прямого захвата без какого-либо документального прикрытия, так и путем незаконной перерегистрации общин УПЦ в юрисдикцию «Православной Церкви Украины», — отметили в заявлении.

В документе подчеркивается, что политические обвинения УПЦ в антиукраинской деятельности, являются ярким примером риторики ненависти и разжигания нетерпимости ко всей конфессии УПЦ на государственном уровне.

«Центральный орган государственной власти Украины в сфере религии в одном из своих заявлений выступил с обвинениями иерархии, отдельных клириков и всей конфессии УПЦ в поддержке сепаратизма и антиукраинской деятельности, требуя от многомиллионной конфессии формирования публичных позиций по вопросам геополитического конфликта, Крыма, Донбасса, которые не имеют отношения к сфере религии, не относятся к уставным задачам деятельности УПЦ и лежат в плоскости политики и индивидуальных убеждений каждого отдельного человека, а не всей конфессии в целом», — указано в заявлении.

В УПЦ напомнили о международных обязательствах и ответственности Украины по защите прав человека на своей территории, что является необходимым условием государственного суверенитета и призвали власть к выполнению этих принципов.

Представительство Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях отмечает, что предоставление властями привилегий и административной поддержки ПЦУ способствует усилению дискриминации и пропаганде ненависти к УПЦ, что нарушает рекомендации ООН о недопустимости создания привилегированных Церквей.

«Совершение в отношении верующих УПЦ массовых правонарушений, а также дискриминационная государственная политика, позволяют сделать вывод о создании действиями Константинопольского Патриархата существенных условий для усиления нарушений прав человека в Украине в сфере религиозных отношений», — подчеркнули в заявлении. В документе обратили внимание на то, что в Украине ’сложилась устойчивая тенденция по таргетированию и маркировке верующих УПЦ как якобы приверженцев определенной геополитической позиции, идеологии «русского мира» и сторонников политики Российской Федерации«.

«Такая тенденция не только не соответствует действительности, но и противоречит международному праву, прямо запрещающему такую политику, которая питает вражду и является общественно опасной, так как нерелигиозные идеологии относятся к сфере личных убеждений конкретного человека и не имеют отношения к религиозной практике, а УПЦ является организацией, осуществляющей исключительно духовное окормление своей паствы с целью спасения и соединения всех верующих с Господом Иисусом Христом», — говорится в заявлении УПЦ.

Также в УПЦ заявили, что «закон о переименовании» (№ 2662-VIII от 20.12.2018 г.) является ярким примером дискриминации, ограничения свободы вероисповедания, а также способом принуждения верующих УПЦ к отказу от своей канонической и исторической идентичности.

«Анализируемый „закон о переименовании“ УПЦ является попыткой создать из верующих наибольшей конфессии Украины образ сторонников государства-агрессора, с целью идентифицировать выявивших верность УПЦ, как врагов Украины. Такое таргетирование, несомненно, является не только актом дискриминации, но и инструментом подготовки новых правонарушений в отношении людей, объединенных признаком принадлежности к УПЦ», — отмечается в заявлении Церкви.

В документе подчеркивается, что УПЦ не подчинена РПЦ административно, она является самоуправляемой Церковью с центром управления в Киеве, имеет своего Предстоятеля, который избирается свободным волеизъявлением украинского епископата; Священный Синод, самостоятельно ведет всю административную и финансово-хозяйственную деятельность.

«УПЦ неоднократно заявляла о достаточности имеющегося статуса для осуществления религиозной деятельности в Украине, что соответствует и праву верующих свободно избирать конфессию, в рамках которой они желают исповедовать свои религиозные убеждения. Ввиду этого навязывание верующим УПЦ сторонними лицами, в том числе государственными органами и политиками, идеи о необходимости изменения статуса могут носить лишь рекомендательный характер, и не могут сопровождаться какими-либо формами принуждения. В Украине должна быть обеспечена возможность сохранения уже существующих статуса и наименования религиозных организаций», — заявили в Представительстве УПЦ при европейских международных организациях.

В УПЦ выразили надежду, что СПЧ ООН продолжит рассмотрение индивидуальных жалоб верующих УПЦ по делам о захватах храмов и других нарушениях прав, а также юридических заключений, касающихся «закона о переименовании».

«Реакция международных структур должна влиять на улучшение политики в отношении религиозных организаций», — подытожили в УПЦ.

Полностью с текстом заявления можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

В тему: В УПЦ заявили, что верующие хотят быть в Церкви Христовой, а не в политическом институте.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

28.05.21 09:15

Украинский арсенал: легкие 60-мм миномёты

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

В 2023 году католичество расколется. На либералов и консерваторов
31.05.21 17:53

В 2023 году католичество расколется. На либералов и консерваторов

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
31.05.21 18:10

В УПЦ рассказали, как следует принимать просфору
31.05.21 17:55

В УПЦ рассказали о преимуществах обучения в православных школах
31.05.21 17:40

Священники Винницкой епархии УПЦ передали гуманитарную помощь воинам ООС
31.05.21 17:21

Над Мэрилином Мэнсоном сгущаются тучи
31.05.21 16:54

«Работает в Офисе президента и использует пленки в своих политических играх». Луценко рассказал, кто организатор «пленок Медведчука»
31.05.21 16:48

В самом центре Киева словестный конфликт перерос в стрельбу. Был введен план-перехват
31.05.21 16:28

Стало известно, на каких условиях Румыния пустит украинских болельщиков на Евро-2021
31.05.21 16:23

В Киеве девочки-подростки ради популярности занимались непотребством на глазах у прохожих
31.05.21 16:10

В УПЦ заявили, что верующие хотят быть в Церкви Христовой, а не в политическом институте
31.05.21 15:58

В Кременчуге бойцовский пес набросился на велосипедистку
31.05.21 16:48

В самом центре Киева словестный конфликт перерос в стрельбу. Был введен план-перехват
31.05.21 15:56

Более двух третей украинских учителей не желают вакцинироваться от коронавируса
31.05.21 15:33

ВСУ решили немного поиграть мускулами на юге страны
31.05.21 14:44

У известного одесского юмориста внезапно умер внук. Названа причина
31.05.21 13:51

В мире зафиксирован минимум новых случаев коронавируса с марта
31.05.21 13:22

В Минздраве пугают украинцев биологическими угрозами
31.05.21 12:28

Молодой защитник «Динамо» близок к переходу в сильнейший клуб Европы
31.05.21 10:46

Стало известно, какие регионы Украины близки к «зеленой» зоне карантина
31.05.21 10:21

Стало известно, сколько украинцы будут отдыхать в июне
29.05.21 11:47

Киев остается лидером Украины по приросту больных COVID-19
28.05.21 20:32

Германия признала геноцид населения Намибии
29.05.21 13:13

С сегодняшнего дня улететь из Беларуси можно только через Россию
29.05.21 14:35

В УПЦ обеспокоены ростом подростковых суицидов в Украине
29.05.21 13:40

Митрополит Онуфрий рассказал, как научиться переносить жизненные трудности
28.05.21 19:00

Главные новости за 28 мая 2021 года
29.05.21 14:20

Священник УПЦ рассказал как вдохновиться на добрые дела
28.05.21 18:13

УПЦ передала православным Казахстана часть мощей преподобной Олимпиады Киевской
29.05.21 12:45

В больницу Северодонецка УПЦ передала медикаменты
29.05.21 11:31

В Украине заработали три больших Центра вакцинации от коронавируса. Где и как сделать прививку
29.05.21 11:59

Жуткое ДТП в Днепропетровской области оборвало четыре жизни
Фото и Видео
Стало известно, на каких условиях Румыния пустит украинских болельщиков на Евро-2021
Стало известно, на каких условиях Румыния пустит украинских болельщиков на Евро-2021
Стало известно, на каких условиях Румыния пустит украинских болельщиков на Евро-2021
Стало известно, на каких условиях Румыния пустит украинских болельщиков на Евро-2021
В Киеве девочки-подростки ради популярности занимались непотребством на глазах у прохожих
В Киеве девочки-подростки ради популярности занимались непотребством на глазах у прохожих
В Кременчуге бойцовский пес набросился на велосипедистку
В Кременчуге бойцовский пес набросился на велосипедистку
«Как тебя, п***са, зовут? Иди на**й»: пьяная жена полицейского не захотела выходить из-за руля
«Как тебя, п***са, зовут? Иди на**й»: пьяная жена полицейского не захотела выходить из-за руля
На Киевщине мужчина оборудовал у себя в подвале плантацию конопли по последнем слову техники
На Киевщине мужчина оборудовал у себя в подвале плантацию конопли по последнем слову техники
Украинцы спасают жителей Конго от извержения вулканов
Украинцы спасают жителей Конго от извержения вулканов
В ужгородской маршрутке пьяный мужчина избил женщину на глазах у ее ребенка
В ужгородской маршрутке пьяный мужчина избил женщину на глазах у ее ребенка
Неизвестный предмет взорвался в руках у 43-летнего киевлянина
Неизвестный предмет взорвался в руках у 43-летнего киевлянина
Нерадивый угонщик повредил дюжину автомобилей на Харьковщине, но так и не смог покататься
Нерадивый угонщик повредил дюжину автомобилей на Харьковщине, но так и не смог покататься
Папа Римский сально подшутил над бразильцами
Папа Римский сально подшутил над бразильцами
fraza.com
Новости блогосферы
30.05.21 16:13

В Украине готовится грандиозный кипиш?
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины
01.05.21 11:31

Нацистские ублюдки, СС Галичина и самый дебильный мэр Европы
21.04.21 09:06

Зеленский и Тищенко: кто кого позорит больше?

Опрос

Украинцы и русские это:

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.