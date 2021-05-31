УПЦ сделала резонансное заявление международному сообществу

Главное: В Украинской Православной Церкви заявили на международном уровне о системном нарушении прав верующих канонической Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, Представительство Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях опубликовало заявление, в котором обращает внимание международного сообщества и разъясняет официальную позицию УПЦ по проблемам, обсуждаемым на международно-правовом и национальном уровне.

В УПЦ отметили, что заявление является реакцией на «продолжающиеся нарушения прав православных христиан в Украине, а именно: не прекращающиеся силовые захваты храмов, совершение в отношении верующих Украинской Православной Церкви тяжких уголовных преступлений, блокирование регистрации уставов и ограничение конституционных прав религиозных организаций УПЦ законом о принудительном переименовании, распространение в отношении клириков и мирян УПЦ риторики ненависти в СМИ».

Представительство Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях подчеркивает, что заявления представителей государственных структур, религиозных лидеров, а также некоторых СМИ о добровольной смене канонической юрисдикции религиозных общин УПЦ, являются ложными: храмы УПЦ незаконно перерегистрируются или захватываются силовым способом.

«С 2015 года захвачено или незаконно перерегистрировано около 500 храмов нашей конфессии. Многие из этих захватов, например в Задубровке, Катериновке, Птиче, сопровождались совершением тяжких преступлений. В настоящее время в Украине схема рейдерских захватов храмов УПЦ происходит как путем прямого захвата без какого-либо документального прикрытия, так и путем незаконной перерегистрации общин УПЦ в юрисдикцию «Православной Церкви Украины», — отметили в заявлении.

В документе подчеркивается, что политические обвинения УПЦ в антиукраинской деятельности, являются ярким примером риторики ненависти и разжигания нетерпимости ко всей конфессии УПЦ на государственном уровне.

«Центральный орган государственной власти Украины в сфере религии в одном из своих заявлений выступил с обвинениями иерархии, отдельных клириков и всей конфессии УПЦ в поддержке сепаратизма и антиукраинской деятельности, требуя от многомиллионной конфессии формирования публичных позиций по вопросам геополитического конфликта, Крыма, Донбасса, которые не имеют отношения к сфере религии, не относятся к уставным задачам деятельности УПЦ и лежат в плоскости политики и индивидуальных убеждений каждого отдельного человека, а не всей конфессии в целом», — указано в заявлении.

В УПЦ напомнили о международных обязательствах и ответственности Украины по защите прав человека на своей территории, что является необходимым условием государственного суверенитета и призвали власть к выполнению этих принципов.

Представительство Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях отмечает, что предоставление властями привилегий и административной поддержки ПЦУ способствует усилению дискриминации и пропаганде ненависти к УПЦ, что нарушает рекомендации ООН о недопустимости создания привилегированных Церквей.

«Совершение в отношении верующих УПЦ массовых правонарушений, а также дискриминационная государственная политика, позволяют сделать вывод о создании действиями Константинопольского Патриархата существенных условий для усиления нарушений прав человека в Украине в сфере религиозных отношений», — подчеркнули в заявлении. В документе обратили внимание на то, что в Украине ’сложилась устойчивая тенденция по таргетированию и маркировке верующих УПЦ как якобы приверженцев определенной геополитической позиции, идеологии «русского мира» и сторонников политики Российской Федерации«.

«Такая тенденция не только не соответствует действительности, но и противоречит международному праву, прямо запрещающему такую политику, которая питает вражду и является общественно опасной, так как нерелигиозные идеологии относятся к сфере личных убеждений конкретного человека и не имеют отношения к религиозной практике, а УПЦ является организацией, осуществляющей исключительно духовное окормление своей паствы с целью спасения и соединения всех верующих с Господом Иисусом Христом», — говорится в заявлении УПЦ.

Также в УПЦ заявили, что «закон о переименовании» (№ 2662-VIII от 20.12.2018 г.) является ярким примером дискриминации, ограничения свободы вероисповедания, а также способом принуждения верующих УПЦ к отказу от своей канонической и исторической идентичности.

«Анализируемый „закон о переименовании“ УПЦ является попыткой создать из верующих наибольшей конфессии Украины образ сторонников государства-агрессора, с целью идентифицировать выявивших верность УПЦ, как врагов Украины. Такое таргетирование, несомненно, является не только актом дискриминации, но и инструментом подготовки новых правонарушений в отношении людей, объединенных признаком принадлежности к УПЦ», — отмечается в заявлении Церкви.

В документе подчеркивается, что УПЦ не подчинена РПЦ административно, она является самоуправляемой Церковью с центром управления в Киеве, имеет своего Предстоятеля, который избирается свободным волеизъявлением украинского епископата; Священный Синод, самостоятельно ведет всю административную и финансово-хозяйственную деятельность.

«УПЦ неоднократно заявляла о достаточности имеющегося статуса для осуществления религиозной деятельности в Украине, что соответствует и праву верующих свободно избирать конфессию, в рамках которой они желают исповедовать свои религиозные убеждения. Ввиду этого навязывание верующим УПЦ сторонними лицами, в том числе государственными органами и политиками, идеи о необходимости изменения статуса могут носить лишь рекомендательный характер, и не могут сопровождаться какими-либо формами принуждения. В Украине должна быть обеспечена возможность сохранения уже существующих статуса и наименования религиозных организаций», — заявили в Представительстве УПЦ при европейских международных организациях.

В УПЦ выразили надежду, что СПЧ ООН продолжит рассмотрение индивидуальных жалоб верующих УПЦ по делам о захватах храмов и других нарушениях прав, а также юридических заключений, касающихся «закона о переименовании».

«Реакция международных структур должна влиять на улучшение политики в отношении религиозных организаций», — подытожили в УПЦ.

Полностью с текстом заявления можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

В тему: В УПЦ заявили, что верующие хотят быть в Церкви Христовой, а не в политическом институте.