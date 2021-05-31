Более двух третей украинских учителей не желают вакцинироваться от коронавируса

Главное: По данным министра образования Украины Сергея Шкарлета, добровольно вакцинироваться от коронавируса желание выразили не более трети работников образования.

Детали: На вакцинацию от коронавируса записались только 32% работников сферы образования. Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на министра образования и науки Сергея Шкарлета, на данный момент уже провакцинированы 22 тыс. из 60 тыс. работников образования, которые принимают участие в организации внешнего независимого оценивания.

«В начале было зарегистрировано по желанию только 32% работников образования», — отметил Шкарлет на пресс-конференции во время Всеукраинского форума «Украина 30. Образование и наука», добавив, что уже получены 209 тыс. доз вакцин Pfizer, которыми должны будут вакцинироваться работники сферы образования.

В тему: 18 мая 2021 года в Украину самолетом доставили 122850 доз вакцины Pfizer-BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX. Ожидается, что они будут использованы для прививок работникам образования.