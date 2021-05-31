На трассе под Киевом водитель вылетел из машины через открытое окно

Главное: В Киевской области на 34 км автодороги «Киев-Одесса» сегодня утром, 31 мая, произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина. У его автомобиля лопнуло переднее колесо.

Детали: Сегодня утром на планшет патрульных полицейских в Киевской области поступило сообщение от очевидцев о том, что на 34 км трассы «Киев-Одесса» произошло ДТП с пострадавшими. Как сообщается на официальной странице Патрульной полиции в Facebook, прибыв на место происшествия они обнаружили поврежденное транспортное средство марки Volkswagen, а в кювете — тело мужчины.

По предварительной информации, в автомобиле лопнуло переднее правое колесо. В результате авто отбросило на отбойник, а от удара водитель вылетел через пассажирское окно на обочину. Мужчина погиб до приезда медиков.

Полицейские напомнили участникам дорожного движения, что пренебрежение средствами пассивной безопасности и ПДД в целом может привести к фатальным последствиям.

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