ВСУ решили немного поиграть мускулами на юге страны

Главное: В Херсонской области военные ВСУ проведут трехдневные военные учения. Местных жителей призывают не паниковать.

Детали: На полигоне в Скадовском районе Херсонской области 1-3 июня состоятся военные учения противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской облгосадминистрации.

Жителей региона призвали сохранять спокойствие и не паниковать.

«С 1 по 3 июня запланировано проведение комплекса учений с силами и средствами противовоздушной обороны на Государственном испытательном полигоне Вооруженных Сил Украины в Скадовском районе Херсонской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие меры принимаются с учетом необходимости в наращивании боевых возможностей Вооруженных Сил Украины и с целью противодействия существующим вызовам и угрозам национальной безопасности.

«Просим жителей Херсонщины сохранять спокойствие и не поддаваться панике», — призвали в пресс-службе.

В тему: Пентагон неожиданно отказался признавать Россию врагом.