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Новости > Не «Голубой луч»: бывший британский чиновник рассказал о возможной природе НЛО

Не «Голубой луч»: бывший британский чиновник рассказал о возможной природе НЛО

Александр Панько
31.05.21 14:46
742
Не «Голубой луч»: бывший британский чиновник рассказал о возможной природе НЛО

Главное: Бывший сотрудник Министерства обороны Великобритании связал преследовавшие американский корабль неопознанные летающие объекты с Россией и Китаем.

Детали: Бывший эксперт министерства обороны Великобритании по вопросам НЛО Ник Поуп не исключил, что объект, снятый над одним из американских кораблей у берегов Калифорнии, является беспилотником. В комментарии Fox News он сообщил, что по одной из версий за этим объектом могут стоять Россия или Китай.

«Если речь идет об этаком беспилотнике, управляемом Россией или Китаем (это одна из теорий), то складывается возмутительная ситуация», — заявил Поуп, подчеркнув, что по факту инцидента будет проведено расследование.

При этом он отверг теорию о простом сбое аппаратуры и напомнил, что это не первый случай видеофиксации НЛО.

Эксперт допустил, что у руководства США есть более качественные фото и видео материалы, и понадеялся, что вскоре они будут обнародованы.

Справка: Ник Поуп — британский журналист-фрилансер и эксперт по НЛО. С 1985 по 2006 гг работал в Министерстве обороны Великобритании. В частности, в специальном отделе по изучению НЛО. В начале 2012 года переехал в США.

В тему: В середине мая 2021 года бывший офицер Военно-морских сил США Шон Кэхил рассказал об НЛО, который использовал технологии, на столетия опережающие земные, наблюдаемый с военного корабля USS Omaha. «В настоящее время мы бы не смогли защититься от чего-то подобного», — заявил он, подчеркнув, что НЛО двигался со сверхзвуковой скоростью и, возможно, мог заранее считывать информацию о траектории движения американских пилотов, фактически предугадывая их действия.

Впоследствии Пентагон подтвердил подлинность этого видео.

Тогда же пилот американских ВВС Райан Грейвс признал, что вместе с другими участниками эскадрильи неоднократно сталкивался с маневренными летающими объектами неизвестного происхождения.

В апреле 2020 года Пентагон опубликовал три видео, на которых, по словам военных, предположительно зафиксированы НЛО. Съемки датируются 2004 и 2015 годами.

Напомним: В апреле 2019 года стало известно, что США разрабатывают для военных новый план реагирования на сообщения о появлении НЛО. Также сообщалось, что это может быть связано со скандальным проектом «Голубой луч».

Тэги: Китай, Великобритания, Россия, мир, наука, НЛО, беспилотник, Ник Поуп

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