У известного одесского юмориста внезапно умер внук. Названа причина

Главное: Известный одесский юморист, а ныне депутат горсовета Олег Филимонов заявил о смерти своего внука Эвана Григора. Случилось это во время игры в баскетбол.

Детали: В Одессе на спортивной площадке внезапно умер 15-летний внук депутата Одесского городского совета (фракция «Слуга народа»), народного артиста Украины Олега Филимонова. Об этом в социальных сетях сообщил сам Филимонов.

По его словам, внуку Эвану Григору стало плохо во время игры в баскетбол.

«Друзья, у меня в семье случилось большое горе. Умер мой внук Эван Григор. Играл в баскетбол на площадке с друзьями. Упал и умер. „Скорая“ пыталась его реанимировать в течение 45 минут, но не получилось. Ему бы в августе исполнилось 16 лет. Вот такое горе », — сообщил Филимонов.

Очевидцы сообщили, что трагедия произошла в Киевском районе города, на проспекте Академика Глушко. Мальчик играл в баскетбол на спортивной площадке возле школы № 84. Он отошел, чтобы отдохнуть, но внезапно упал на землю.

Позже Олег Филимонов рассказал новые подробности о причинах смерти его 15-летнего внука.

По его словам, все произошло неожиданно. Сейчас идет вскрытие , после которого установят окончательную причину смерти.

«Мы предполагаем, что оторвался тромб. Смерть наступила мгновенно. У внука никогда не было жалоб на здоровье, это был здоровый 15-летний мальчик, учился в мореходке, часто играл в баскетбол, потому был высоким», — сказал Филимонов.

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