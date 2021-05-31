В мире зафиксирован минимум новых случаев коронавируса с марта

Главное: Украина находится на 33 месте в мире по количеству заболевших коронавирусом за сутки. Среди стран Европы мы — на восьмом месте.

Детали: В мире за сутки 29 мая обнаружили 398811 инфицированных коронавирусом. Этот показатель — самый низкий с середины марта. 15 марта было зарегистрировано около 339 тысяч новых инфицированных, согласно данным Worldometers.

Так, в Индии выявлено 153485 новых заражений, в Бразилии — 43520, в Аргентине — 21346, в Колумбии — 20218.

Украина находится на 33 месте в мире по количеству заболевших (1703). Среди стран Европы наше государство занимает восьмое место.

За сутки на планете от инфекции скончались 8319 человек. Всего вирус с начала пандемии унес жизни 3556957 человек.

Украина по ежедневному количеству смертей занимает в мире 17 место в мире, а в Европе — второе.

Болезнь побороли 153154743 человека.

В тему: За минувшие сутки в Украине обнаружили 1022 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев — в Днепропетровской и Николаевской областях.