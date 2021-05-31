В Европе рассказали о влиянии отказа от полетов над Беларусью на экологию

Главное: Агентство управления воздушным движением EUROCONTROL подсчитало, что в результате перенаправления самолетов в обход авиапространства Беларуси образуются дополнительные 250 тонн выбросов СО2 в день.

Детали: По подсчетам Агентства управления воздушным движением EUROCONTROL, каждый день полетов в обход территории Беларуси приведет к увеличению выбросов углекислого газа на 250000 кг в сутки. Как сообщает «Европейская правда», ежедневно из-за перенаправления маршрута сжигается около 79000 кг горючего, выброс окислов азота, загрязняющих веществ, способствующих смогу и кислотным дождям, увеличивается примерно на 1200 кг.

Отметим, что до запрета перевозчикам на полеты в Беларусь эту страну ежедневно пересекало около 300 рейсов, примерно 100 из них выполнялись перевозчиками из ЕС или Великобритании.

В тему: 23 мая 2021 года в аэропорту Минска задержали основателя белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, принудительно посадив самолет Ryanair, в котором он летел из Литвы в Грецию.

25 мая авиакомпании со всего мира начали отказываться от полетов через территорию Беларуси.