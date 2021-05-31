Неизвестный предмет взорвался в руках у 43-летнего киевлянина

Главное: Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в доме в Шевченковском районе столицы. В результате происшествия пострадал мужчина, его госпитализировали в больницу.

Детали: Ранним утром 31 мая в доме на ул. Зоологической в Киеве произошел взрыв. Как сообщается на официальной странице полиции Киева в Facebook, по предварительным данным, у 43-летнего пострадавшего в руках сдетонировал взрывоопасный предмет.

Мужчину немедленно госпитализировали в медицинское учреждение. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства взрыва.

Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации события.

В тему: Утром 16 марта в Боярке Киевской области прогремел мощный взрыв. В результате образовалась воронка, были повреждены автомобили, окна и заборы у пяти домов.

Как выяснилось, это произошло из-за подрыва самодельного устройства, которое соорудил местный житель для того, чтобы отомстить бывшей подруге. От полученных травм он скончался.