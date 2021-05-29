В УПЦ обеспокоены ростом подростковых суицидов в Украине

Главное: Изоляция и другие ограничения резко ограничили социальное взаимодействие и стали катализатором кризиса психического здоровья у детей.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм-канале, комментируя сообщение СМИ о том, за 4 месяца этого года в Украине было зафиксировано 126 подростковых суицидов или попыток самоубийств. Для сравнения, за весь 2020 год в Украине зафиксированы 123 случая детских или подростковых самоубийств.

«Сейчас все чаще такой стремительный рост суицидов среди детей объясняют пандемией, а также теми ограничениями, которые она принесла. И доля правды в этом есть: дети учатся олайн, проводят много времени перед компьютерами, мало общаются друг с другом и с родителями. Плюс, психологическое давление из-за ситуации с пандемией», — сказал епископ Виктор.

По его мнению, корень проблемы как всегда глубже. «Все дело в том, что мир, в котором мы сейчас живем, в глазах детей выглядит хаотическим. Разрушен привычный уклад жизни, разорваны многие связи, нарушены фундаментальные основы человеческого взаимосуществования. Изоляция и другие ограничения резко ограничили социальное взаимодействие и, к сожалению, стали катализатором кризиса психического здоровья у детей», — считает архиерей.

Владыка подчеркнул, что рушатся не только материальные, но и духовные основы, происходит смена и отмена моральных ориентиров. «Мир, в нравственном плане, переживает период переформатирования. И что очень важно – переформатирования в сторону зла. Те фундаментальные основы человеческого бытия, на которых была построена наша цивилизация, стремительно вычищаются и уничтожаются, превращая человека в существо, без четких моральных принципов. А уже это, в свою очередь, и приводит к желанию покончить с жизнью. Почему? Потому что жизнь без моральных принципов – бессмысленна.

Дети часто чувствуют все это больше чем взрослые. Они более уязвимы относительно всех этих «перемен», больше страдают, не могут «подстроиться», не понимают почему все происходит так, как происходит. Детям нужна твердая почва под ногами. И если она исчезает – то исчезает и желание жить», — объяснил архиерей.

В завершении епископ Виктор выразил убежденность, что от взрослых зависит не только то, какими будут наши дети через несколько лет, но и то каким будет мир, который мы оставим им после себя.