Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Митрополит Онуфрий рассказал, как научиться переносить жизненные трудности

Митрополит Онуфрий рассказал, как научиться переносить жизненные трудности

Александра Кудрявцева
29.05.21 13:40
365
Митрополит Онуфрий рассказал, как научиться переносить жизненные трудности
Главное: Священные законы – это тот путь, который ведет человека к духовному совершенству.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий сказал в новом выпуске «Слово Предстоятеля» на «Интере».
 
«На этом пути человек встречает трудности, которые должен претерпеть, преодолеть. И Бог дал человеку такую ​​силу. Святые отцы жизнь называют бурным морем, в котором волны то поднимаются, то опускаются. Тот человек, который живет с Богом, легко переходит через бурное море, а для человека, который живет без Бога, всякая волна есть трагедия. Иными словами, человек, который в жизни больше надеется на Бога, чем на себя, переходит море земной жизни благополучно, а тот человек, который больше надеется на себя, с большим трудом переходит море земной жизни», – сказал Митрополит Онуфрий.
 
Предстоятель УПЦ вспомнил несколько поучительных примеров из жизни усопшего Сербского Патриарха Павла, который показал нам, как надо переживать все, что попускает Господь.
 
 
По словам Блаженнейшего, когда началась война в Сербии, Патриарх Павел взял на себя подвиг ежедневно совершать Божественную литургию и за богослужением молиться о мире и за родную землю. Перед литургией он каждый раз принимал душ. Однажды с Патриархом произошла большая неприятность – он поскользнулся в ванной и обварился горячей водой. Послушник, услышав его крик, сломал дверь ванной и вызвал скорую помощь. Патриарх получил сильные ожоги.
 
«С Божьей милостью врачи его вылечили, и уже потом Патриарх Павел пришел на заседание Синода. Члены Синода стали его спрашивать, как так случилось, хотели услышать трогательную, душещипательную историю. Но Патриарх только улыбнулся и сказал, что «если бы не мой послушник, который взломал дверь и вытащил меня из горячей ванны, вызвал скорую, то вы бы с меня уже имели суп». Затем промолчал и сказал: «Только постный». Потому что он был очень худенький. Так благодушно перенес Патриарх Павел испытания, которые других калечат», – продолжил владыка.
 
Архипастырь вспомнил слова Патриарха Павла, сказанные им в самолете в ответ на вопрос, не боится ли он летать над морем. «Я в жизни столько много съел рыбы, – привел владыка слова Патриарха, – это если Бог даст, чтобы я упал в море, будет справедливо, что рыба меня съест».
 
«Для того чтобы мы были великодушны в испытаниях жизни, мы должны жить по воле Божией, которая описана Святыми Божественным заветам. Если мы будем молиться, поститься, пытаться выполнять те наставления, которые Бог дал для нашего духовного совершенства, то достигнем такой степени совершенства, когда трагедии земной жизни для нас будут малозначимыми и вообще не будут иметь на нас серьезного влияния», - подытожил Митрополит Онуфрий.
 
В тему: Митрополит Онуфрий рассказал о современных чудесах святого Николая.       

Тэги: УПЦ, Митрополит Митрополит Онуфрий

Комментарии

Статьи

28.05.21 09:15

Украинский арсенал: легкие 60-мм миномёты

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Теория «заговора», или Кто такой Роман Протасевич?
29.05.21 03:16

Теория «заговора», или Кто такой Роман Протасевич?

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ню-модель Ася Микович и ее социальный лифт 2021
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
Стартовал новый передел мира: Китай и Россия против США, Великобритании и ЕС
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Кто вы, мистер Зеленский?
Кто вы, мистер Зеленский?
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Детство Владимира Зеленского: психологические комплексы и их вытеснение
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
29.05.21 14:35

В УПЦ обеспокоены ростом подростковых суицидов в Украине
29.05.21 14:20

Священник УПЦ рассказал как вдохновиться на добрые дела
29.05.21 13:13

С сегодняшнего дня улететь из Беларуси можно только через Россию
29.05.21 12:45

В больницу Северодонецка УПЦ передала медикаменты
29.05.21 12:15

Епископ УПЦ объяснил, почему животных нельзя называть православными именами
29.05.21 12:05

Митрополит УПЦ рассказал о том, кого можно считать христианином
29.05.21 11:59

Жуткое ДТП в Днепропетровской области оборвало четыре жизни
29.05.21 11:47

Киев остается лидером Украины по приросту больных COVID-19
29.05.21 11:31

В Украине заработали три больших Центра вакцинации от коронавируса. Где и как сделать прививку
29.05.21 11:25

В УПЦ хотят, чтобы украинская власть не лукавила перед Фанаром о религиозной свободе
29.05.21 11:47

Киев остается лидером Украины по приросту больных COVID-19
29.05.21 11:31

В Украине заработали три больших Центра вакцинации от коронавируса. Где и как сделать прививку
28.05.21 19:00

Главные новости за 28 мая 2021 года
28.05.21 11:59

«Это одна территория, одна зона»: известный дипломат перечислил страны, куда украинцам не стоит летать
28.05.21 09:31

Смертность от COVID-19 в Украине продолжает немного снижаться
27.05.21 21:02

Сегодня ночью в киевском метро пройдут учения. Жителей просят ничему не удивляться
27.05.21 19:29

Главные новости за 27 мая 2021 года
27.05.21 13:31

Отныне каждый украинец может узнать, где находится ближайший пункт вакцинации, и пожаловаться на него
27.05.21 10:39

Заказчик убийств Гонгадзе и Шеремета спокойно живет в Украине, – Шокин
27.05.21 09:27

Смертность от коронавируса в Украине понемногу начала снижаться
24.05.21 13:04

В Кремле назвали условие возвращения Донбасса в состав Украины
23.05.21 00:25

Стало известно, чем опасен горячий душ
27.05.21 17:52

Епископ УПЦ объяснил, что поможет преодолеть конфликты в семье
27.05.21 17:59

Епископ УПЦ рассказал, как выдержать испытание болезнью
27.05.21 20:25

В США умер известный детский писатель
27.05.21 21:02

Сегодня ночью в киевском метро пройдут учения. Жителей просят ничему не удивляться
27.05.21 19:29

Главные новости за 27 мая 2021 года
25.05.21 00:01

Ученые назвали вескую причину пить кофе
28.05.21 01:38

Брэд Питт таки «отсудил» детей у Анджелины Джоли
27.05.21 16:33

В прокуратуре рассказали, как воруют деньги в киевском метро
Фото и Видео
Нерадивый угонщик повредил дюжину автомобилей на Харьковщине, но так и не смог покататься
Нерадивый угонщик повредил дюжину автомобилей на Харьковщине, но так и не смог покататься
Нерадивый угонщик повредил дюжину автомобилей на Харьковщине, но так и не смог покататься
Нерадивый угонщик повредил дюжину автомобилей на Харьковщине, но так и не смог покататься
Папа Римский сально подшутил над бразильцами
Папа Римский сально подшутил над бразильцами
Группа из Южной Кореи попала со своим новым хитом в Книгу рекордов Гиннесса
Группа из Южной Кореи попала со своим новым хитом в Книгу рекордов Гиннесса
«Это одна территория, одна зона»: известный дипломат перечислил страны, куда украинцам не стоит летать
«Это одна территория, одна зона»: известный дипломат перечислил страны, куда украинцам не стоит летать
В Запорожье ребенку запретили пользоваться туалетной бумагой из-за того, что его мама не сдала деньги
В Запорожье ребенку запретили пользоваться туалетной бумагой из-за того, что его мама не сдала деньги
Макрон извинился перед народом Руанды за геноцид
Макрон извинился перед народом Руанды за геноцид
Одесские грабители придумали хитроумный план, чтобы останавливать дальнобоев
Одесские грабители придумали хитроумный план, чтобы останавливать дальнобоев
У киевлян из-под ног ушла земля в районе популярного торгового центра на Лыбедской
У киевлян из-под ног ушла земля в районе популярного торгового центра на Лыбедской
В Харькове задержали блогера, который материл полицейских
В Харькове задержали блогера, который материл полицейских
Появилось видео очень необычного ДТП в Питере
Появилось видео очень необычного ДТП в Питере
fraza.com
Новости блогосферы
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины
01.05.21 11:31

Нацистские ублюдки, СС Галичина и самый дебильный мэр Европы
21.04.21 09:06

Зеленский и Тищенко: кто кого позорит больше?
20.04.21 09:16

Про оху...шего от вседозволенности Николая Тищенко

Опрос

Украинцы и русские это:

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.