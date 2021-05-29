В больницу Северодонецка УПЦ передала медикаменты

Главные новости за 28 мая 2021 года

Нерадивый угонщик повредил дюжину автомобилей на Харьковщине, но так и не смог покататься

В УПЦ хотят, чтобы украинская власть не лукавила перед Фанаром о религиозной свободе

В Украине заработали три больших Центра вакцинации от коронавируса. Где и как сделать прививку

Жуткое ДТП в Днепропетровской области оборвало четыре жизни

Митрополит УПЦ рассказал о том, кого можно считать христианином

Епископ УПЦ объяснил, почему животных нельзя называть православными именами

29.05.21 11:47

Киев остается лидером Украины по приросту больных COVID-19

29.05.21 11:31

В Украине заработали три больших Центра вакцинации от коронавируса. Где и как сделать прививку

28.05.21 19:00

Главные новости за 28 мая 2021 года

28.05.21 11:59

«Это одна территория, одна зона»: известный дипломат перечислил страны, куда украинцам не стоит летать

28.05.21 09:31

Смертность от COVID-19 в Украине продолжает немного снижаться

27.05.21 21:02

Сегодня ночью в киевском метро пройдут учения. Жителей просят ничему не удивляться

27.05.21 19:29

Главные новости за 27 мая 2021 года

27.05.21 13:31

Отныне каждый украинец может узнать, где находится ближайший пункт вакцинации, и пожаловаться на него

27.05.21 10:39

Заказчик убийств Гонгадзе и Шеремета спокойно живет в Украине, – Шокин

27.05.21 09:27

Смертность от коронавируса в Украине понемногу начала снижаться