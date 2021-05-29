Епископ УПЦ объяснил, почему животных нельзя называть православными именами

Главное: Наречение именем святого совершается с целью подражания ему и получения его помощи в земной жизни, что по отношению к любому животному является абсурдным.
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал епископ Ладанский Феодосий (Марченко), отвечая на вопрос, почему Православная Церковь запрещает называть животных именами святых.
«Понятие имени сакрально в традиции Православной Церкви. Когда человеку даётся имя, то этот акт освящается молитвой и Божьим благословением. С упоминанием имени совершается таинство Крещения, которое открывает для человека новую реальность жизни во Христе.
И в дальнейшем имя становится частью молитвы во всевозможных священнодействиях по отношению к человеку. В конце концов, наши имена будут внесены в Книгу Жизни после всеобщего Страшного суда: „Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах“ (Лк. 10:20)», — объяснил епископ Феодосий.
Он считает, что таким образом, уровень сакрального не сводится к уровню бытового, и честь, воздаваемая человеку как образу и подобию Божию, становится исключительным достоянием конкретной личности, которая создана для Вечности, в отличии от животного.
«С другой стороны, наречение именем святого совершается с целью подражания ему и получения его помощи в земной жизни, что по отношению к любому животному тоже является абсурдным. В некоторой степени это даже богохульство и неуважение к имени святого как подвижника, жизнь свою положившего для того, чтобы стяжать благодать Святого Духа», — отметил владыка.
В завершении, епископ Феодосий напомнил, что не напрасно отсутствует традиция называть человека именем Божией Матери, «что тоже по особому подчеркивает почитание Пресвятой Богородицы в среде верующих людей».
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