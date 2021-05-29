Жуткое ДТП в Днепропетровской области оборвало четыре жизни

Главное: ДТП произошло в Днепропетровской области. Его жертвами стали четыре человека.

Детали: В ночь на субботу, 29 мая, на автодороге Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка в Днепропетровской области произошло страшное ДТП. О нем сообщили в ГСЧС.

Известно, что жертвами аварии стали четыре человека.

Информируется, что возле села Могилев лоб в лоб столкнулись Toyota RAV4 и грузовой самосвал Ford Cargo 4142D.

Спасатели говорят, что в результате ДТП погибли люди, которые были в легковом авто – мужчины 1961 и 1984 годов рождения, а также женщины 1992 и 1997 годов рождения.

Сейчас полиция выясняет детали инцидента.

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