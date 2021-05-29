Киев остается лидером Украины по приросту больных COVID-19

Главное: Жертвами коронавируса в Украине стали еще 156 человек. Заболели 3 096 людей.

Детали: В Украине смертность от COVID-19 остается высокой. Данные на субботу, 29 мая, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что заболели еще 3 096 человек. Среди них – 144 ребенка и 55 медработников. Госпитализация понадобилась для 1 309 людей, а выздоровели 10 199 человек.

Проведено следующее количество тестов на заразу: ПЦР – 25 401, ИФА – 10 963, экспресс-тесты – 21 020 человек.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (377), а также Днепропетровской (261), Львовской (231), Киевской (197) и Запорожской (170) областях.

Жертвами заразы стали еще 156 человек. За все время скончались 50 388 людей.

С начала пандемии коронавирусом заболели 2 199 769 человек, а выздоровели 2 030 415 людей.

В тему: Смертность от COVID-19 в Украине продолжает немного снижаться.