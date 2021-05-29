С сегодняшнего дня улететь из Беларуси можно только через Россию

Главное: Сегодня в полночь Украина официально закрыла свое воздушное пространство самолетов, зарегистрированных в Беларуси. Таким образом, улететь из страны теперь можно только через небо России.

Детали: С полуночи 29 мая Украина ввела запрет на использование воздушного пространства Украины судами, зарегистрированными в реестрах Республики Беларусь. Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, это необходимо для обеспечения безопасности авиации и пассажиров.

Профильным ведомствам поручено уведомить об этом решении белорусскую сторону в установленном порядке.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, «сейчас команда Министерства инфраструктуры совместно с Министерством иностранных дел нарабатывает оперативные решения для того, чтобы привлечь в Украину новые транзитные авиамаршруты».

«Рассчитываем на поддержку наших международных партнеров», — заключил чиновник.

Таким образом, Украина стала десятой страной, закрывшей свое небо для белорусских самолетов. Как сообщается на канале TUT.BY в Telegram, на данный момент к авиабойкоту страны присоединились все соседи, кроме России, а также Эстония, Чехия, Финляндия, Швеция, Великобритания и Франция.

В тему: 24 мая 2023 года стало известно, что Евросоюз рассматривает возможность остановки полетов европейских авиакомпаний через Беларусь после инцидента с самолетом Ryanair, на борту которого задержали основателя оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Также могут быть остановлены и наземные перевозки между Белоруссией и ЕС.

Тогда же президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров прекратить авиасообщение с Беларусью и закрыть ее воздушное пространство для перелетов из/в Украину.