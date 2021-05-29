В Украине заработали три больших Центра вакцинации от коронавируса. Где и как сделать прививку

Главное: С сегодняшнего дня в Киеве, Львове и Одессе заработали специализированные центры вакцинации от коронавируса. Привиться в них смогут все, кто зарегистрировался для этого в приложении «Дия». При этом пациенты не смогут выбирать, каким именно препаратом это делать.

Детали: 29 мая в Киеве на базе Международного выставочного центра начал работу большой Центр вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко на своем канале в Telegram, в выходные дни здесь смогут сделать прививки вакциной CoronaVac киевляне, которые зарегистрировались в приложении «Дия».

«Вакцину предоставляет, напомню, Министерство здравоохранения», — написал Кличко.

Между тем, как сообщается на официальной странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook, аналогичные центры с сегодняшнего дня заработали также во Львове на базе стадиона «Арена Львов» и Одессе — на стадионе Одесской юридической академии.

В ведомстве отметили, что приоритет будет предоставляться пожилым людям.

При этом нельзя будет самостоятельно выбирать препарат для прививки. «Будет доступна и вакцина, которая есть в наличии в Украине. С 29 мая будут использовать вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech», — объяснили в Минздраве, подчеркнув, что все центры будут работать только в выходные дни.

Чиновники также обещают открывать подобные Центры и в других крупных городах, когда Украина получит больше вакцин.

В тему: Накануне в Украине создали интерактивную карту прививок от коронавируса. На ней можно узнать о ближайших пунктах вакцинации, посмотреть статистику, а также пожаловаться на нарушения.

Напомним: По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, до конца мая в Украине ожидается поставка 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Pfizer.