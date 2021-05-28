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Новости > Митрополит УПЦ рассказал о том, что значит предопределенность Богом судьбы человека

Митрополит УПЦ рассказал о том, что значит предопределенность Богом судьбы человека

Александра Кудрявцева
28.05.21 17:47
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Митрополит УПЦ рассказал о том, что значит предопределенность Богом судьбы человека

Главное: Бог всех без исключения предопределил ко спасению, однако свой путь человек выбирает самостоятельно.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Все люди избраны Господом для того, чтобы войти в Его вечную жизнь. Это решение Творца. Предопределение Небесного Отца не является окончательным и неизменным решением, на которое уже ничто не сможет повлиять. Скажем так, предопределение — это документ, для реализации которого нужны две подписи — Бога и человека. Господь Свою подпись поставил еще в самом начале времен. А человек ставит свою подпись или отказывается это делать в течение жизни во времени», — отметил митрополит Лука.

Владыка привел пример жизненной ситуации, раскрывающей смысл предопределения и свободного выбора человека.

«Богатый отец предопределил своему сыну быть наследником своего состояния и занять руководящую должность в огромной финансовой корпорации. Для этого сыну необходимо жить согласно расписанной отцом схеме восхождения к креслу управленца. Сначала учеба в колледже, потом в университете, прохождение практики, усвоение специальных знаний и проч. Но во время учебы в колледже сын связался с наркоманами, стал деградировать и окончил жизнь в грязном, вонючем притоне. Он отверг план отца и стал жить по-своему. Так и человек предопределен Господом к блаженной вечности. Но продвигаться к ней нужно по указанной Богом дороге, соблюдая все необходимые правила поведения», — объяснил митрополит Лука.

Он подчеркнул, что, отвергая Бога своими поступками, человек отступает от Промысла Божьего и его судьба «будет зависеть от бессмысленных и беспорядочных решений свободы воли самого человека и спонтанно возникающих в связи с этим жизненных обстоятельств».

Архиерей напомнил, что для Господа важен каждый человек.

«Бог предвидит заранее, кто будет жить согласно с Его волей, а кто исполнять эту волю откажется. По отношению к первым Господь устрояет их жизнь так, чтобы они шли ко спасению, а в отношении вторых дает им возможность ходить своими путями. Но это не значит, что одних Он избрал, а вторых отверг и бросил. Нет, Бог „кого предузнал, того и предопределил“, но и то, и другое является решением самого человека», — подытожил митрополит Лука.

В тему: Глава РПЦЗ заявил, что, легализовав украинский раскол, Патриарх Варфоломей проявил безответственность перед православными.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Лука

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