Беларусь осталась без «Евровидения»

Главное: Европейский вещательный союз, участвующий в организации конкурса «Евровидение», решил приостановить членство Белоруссии после трансляции интервью с задержанным оппозиционным журналистом Романом Протасевичем и его девушкой Софьей Сапегой.

Детали: Европейский вещательный союз решил прекратить членство в организации Белорусской государственной телерадиокомпании. Как сообщается на официальном сайте организации, соответствующее решение принято на фоне подавления свободы СМИ в Беларуси после прошлогодних выборов.

«После проведения спорных выборов прошлым летом мы проводили кампанию по защите независимой журналистики и свободы слова в стране. Мы публично поддержали журналистов БТРК, которые протестовали против вмешательства властей. Мы также наблюдали за эфиром БТРК и выражали свою обеспокоенность ее руководству», — говорится в заявлении EBU.

При этом последней каплей для европейских вещателей стала «трансляция интервью, очевидно полученных под принуждением».

«В свете этих беспрецедентных событий Исполнительный комитет не имеет другой альтернативы, кроме как предложить приостановить членство БТРК в EBU», — говорится в заявлении.

Белорусской ТРК дали две недели на ответ, прежде чем прекращение ее членства окончательно вступит в силу.

В тему: Речь идет о трансляции интервью белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги, задержанных 23 мая после принудительной посадки самолета, летевшего из Литвы в Грецию. В видеороликах они признаются в организации массовых беспорядков в Беларуси и рассказывают о сотрудничестве со следствием.

Справка: Европейский вещательный союз — крупнейшее объединение национальных вещательных организаций в мире. В него входят 73 действующих компании-члена из 56 стран и 34 ассоциированных члена из 20 стран. Наиболее известно по организации регулярных песенных и танцевальных конкурсов «Евровидение», а также трансляции обращений Urbi et orbi Папы римского, фестиваля Сан-Ремо и др.