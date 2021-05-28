На Одесщине свел счеты с жизнью второй пограничник за неделю

Главное: В Одесской области найден застреленным пограничник одного из погранотрядов. Это уже второе самоубийство военнослужащего за последнюю неделю.

Детали: Утром 28 мая в Тарутино на месте службы был найдено тело пограничника с огнестрельным ранением. Как сообщает Odessa.online со ссылкой на помощника начальника Южного регионального управления Государственной пограничной службы по работе со СМИ, подполковника Константина Кизима, предварительно установлено, что причиной смерти стал суицид.

На месте работает спецкомиссия и правоохранители. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

В тему: Утром 24 мая 2021 года в Одессе в собственном служебном кабинете застрелился майор материально-тылового обеспечения Одесской авиационной эскадрильи.