Стало известно, как в этом году будут проходить выпускные вечера

Главное: Минобразования возложило на директоров школ право принимать решения о проведении выпускных вечеров и их формате. При этом чиновники просят не забывать про карантинные меры.

Детали: В этом году Министерство образования и науки рекомендует учебным заведениям воздержаться от проведения массовых выпускных мероприятий ввиду опасности распространения коронавирусной болезни. Как сообщает «Укринформ», окончательное решение о проведении выпускных вечеров в школе должен принять директор, опираясь на противоэпидемические требования в регионе.

МОН также рекомендует воздержаться от проведения любых спортивных и культурных мероприятий во всех учебных заведениях, а также организованных экскурсионных поездок, выездов групп учащихся и студентов в туристические путешествия и т. д.

Чиновники также просят принять неотложные меры, направленные на минимизацию непосредственных физических контактов между участниками образовательного процесса.

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