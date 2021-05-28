Главные новости за 28 мая 2021 года

- Коронавирус в Украине унес еще 156 жизней. Заболели еще 3 306 людей.

- Киев впервые в истории оказался в сотне лучших городов мира по версии компании Resonance.

- Сергей Ребров может уехать работать в Англию. Его сватают в «Тоттенхэм».

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- Google Chrome с долей 41% оказался самым популярным браузером в мире, оставив всех конкурентов далеко позади.

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