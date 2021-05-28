Германия признала геноцид населения Намибии

Главное: Германия признала геноцид в Намибии. Произошел он в период колониального правления в Юго-Западной Африке.

Детали: Германия официально признала геноцид в Намибии. Он произошел в период колониального правления немцев в Юго-Западной Африке.

С заявлением выступил глава МИД страны Хайко Маас.

Дипломат сказал: «Отныне мы официально будем называть эти события тем, чем они были с сегодняшней точки зрения – геноцидом. В свете исторической и моральной ответственности Германии мы попросим прощения у Намибии и потомков жертв».

Он добавил: «Берлин в знак признания неизмеримых страданий, причиненных жертвам собирается предоставить Намибии финансовую помощь в размере 1,1 миллиарда евро».

По его словам, эти деньги «будут направлены на реконструкцию и развитие».

Подчеркивается: «Средства, которые будут выплачиваться в течение тридцати лет, не будут официально называться компенсацией».

Справка: Намибия под немецким колониальным правлением с 1884 по 1915 год. В 1904-1908 годы при подавлении восстаний местного населения были истреблены около семидесяти тысяч людей.

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