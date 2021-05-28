В Киеве разоблачили преступников, которые торговали поддельными документами. Осталось их найти

Главное: В Киеве разоблачили преступную группу, которая подделывала водительские документы и распространяла их при помощи служб почтовой доставки. Стоимость такого удостоверения составляла $220.

Детали: Киевской городской прокуратурой совместно со следователями Государственного бюро расследований при оперативном сопровождении Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины пресечена деятельность организованной группы, которая осуществляла продажу поддельных водительских удостоверений. Как сообщается на официальной странице ведомства в Facebook, досудебным расследованием установлено, что неоднократно судимый житель Киева организовал устойчивое объединение из трех человек с целью подделки официальных документов и их последующей продажи.

Указанные лица, действуя в соответствии с распределенными ролями, путем размещения объявлений в социальной сети подыскивали клиентов для сбыта поддельных водительских удостоверений.

В дальнейшем участники группы изготавливали поддельные документы и передавали их заказчикам почтовыми отправлениями. Стоимость одного такого удостоверения злоумышленники оценивали в $220.

С целью увеличения подлинности злоумышленники приобрели специальную пленку, которая содержала соответствующие голографические защитные элементы, которые наносились на документ.

В ходе досудебного расследования задокументирован ряд эпизодов противоправной деятельности и проведения санкционированные судом обыски, во время которых изъята техника, предназначенная для изготовления поддельных документов, рулоны защитной ленты с защитными голографическими элементами и т. д.

В рамках уголовного производства сообщено о подозрении 24-летней жительнице Киева, которая непосредственно изготавливала поддельные официальные документы по поручению организатора, которому удалось скрыться. Ему сообщено о подозрении заочно. Сейчас правоохранителями принимаются меры по установлению местонахождения его, а также других лиц, которые могли быть причастны к незаконной деятельности.

В случае подтверждения вины преступникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

В тему: В 2017 году было выявлено 319 фактов использования поддельных документов при оформлении сделок в Сервисных центрах МВД. Из них 69 — подделанных водительских удостоверений. По информации ведомства, также 1201 транспортное средство имело измененные номера и еще 215 автомобилей находились в розыске.