В Ровно один ребенок изнасиловал другого

Главное: В Ровно произошло изнасилование ребенка. Обвиняется шестиклассник.

Детали: Жуткий инцидент произошел в Ровно. Тут в изнасиловании пятиклассника обвиняют шестиклассника.

Об этом, ссылаясь на полицию, пишут местные СМИ.

Информируется, что в правоохранительные органы обратилась мама пострадавшего ребенка, заявив, что в марте «в уборной ресторана «Колыба» в дневное время суток ученик шестого класса совершил действия сексуального характера, связанные с оральным проникновением в тело ее сына».

Уже начато уголовное производство по части 4 статьи 152 УК Украины (изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия, а также изнасилование малолетней или малолетнего). Данная статья предусматривает наказание в виде десяти лет лишения свободы. Так как обвиняемый не достиг возраста уголовной ответственности, ожидается, что к нему применят «принудительные меры воспитательного характера».

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