Названа категория людей, у которых самый крепкий иммунитет к коронавирусу

Главное: Иммунитет у людей, которые переболели коронавирусной болезнью COVID-19 и после этого были вакцинированы, способен сохраняться больше года. Это не касается людей, которые получили прививку не болея.

Детали: Ученые обнаружили, что иммунитет к коронавирусной болезни у определенной категории людей может храниться более года. Как сообщает The New York Times, это касается тех, кто уже переболел COVID-19, а затем был вакцинирован.

По словам иммунолога Мишеля Нуссенцвейга, иммунный ответ после болезни и прививки против COVID-19 настолько силен, что препятствует заражению в том числе различными мутациями вируса. «У людей, которые были инфицированы и вакцинированы, действительно наблюдается потрясающий иммунный ответ и набор антител, потому что они продолжают производить антитела. Я ожидаю, что эти антитела долго функционировать в организме», — заявил ученый.

Однако такие результаты не касаются иммунитета, приобретенного только благодаря вакцинации. Это значит, что людям, которые были привиты, не переболев COVID-19, впоследствии может потребоваться ревакцинация.

В тему: По данным ученых с Фарерских островов, подавляющее большинство выздоровевших от COVID-19 защищены от повторного заражения как минимум год после появления симптомов болезни.

По мнению основателя и главы компании BioNTech Угура Шахина, коллективный иммунитет от коронавирусной болезни COVID-19 в странах с высокой плотностью населения будет достигнут к середине 2022 года.