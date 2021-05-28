Скончалась молодая звезда фильмов ужасов Лорина Камбурова

Главное: Умерла актриса из фильмов ужасов Лорина Камбурова. Ей было всего тридцать лет.

Детали: Болгарская актриса Лорина Камбурова, прославившаяся ролями в фильмах ужасов, умерла в возрасте тридцати лет. Об этом в социальных сетях пишут ее друзья.

Известно, что девушка скончалась в четверг, 27 мая, в Москве.

Уточняется, что ранее у нее диагностировали двухстороннее воспаление легких, после чего госпитализировали.

Лорина Камбурова прославилась съемками в фильмах ужасов «Ночной мир», «День мертвецов: Злая кровь» и «Смертельная гонка 4: Вне анархии».

Кроме этого она являлась вокалисткой в группе Ross'N Lorina.

В тему: В США умер известный детский писатель.