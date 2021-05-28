Скончалась молодая звезда фильмов ужасов Лорина Камбурова

Главное: Умерла актриса из фильмов ужасов Лорина Камбурова. Ей было всего тридцать лет.
Детали: Болгарская актриса Лорина Камбурова, прославившаяся ролями в фильмах ужасов, умерла в возрасте тридцати лет. Об этом в социальных сетях пишут ее друзья.
Известно, что девушка скончалась в четверг, 27 мая, в Москве.
Уточняется, что ранее у нее диагностировали двухстороннее воспаление легких, после чего госпитализировали.
Лорина Камбурова прославилась съемками в фильмах ужасов «Ночной мир», «День мертвецов: Злая кровь» и «Смертельная гонка 4: Вне анархии».
Кроме этого она являлась вокалисткой в группе Ross'N Lorina.
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