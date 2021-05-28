Киев обошел Париж в рейтинге лучших городов мира

Главное: Киев впервые в истории оказался в сотне лучших городов мира по версии компании Resonance.

Детали: Столица Украины Киев заняла 87-е место в сотне лучшие городов по версии компании Resonance. Как сообщает РБК-Украина, в соответствии с ним города оцениваются по таким критериям как безопасность, качество инфраструктуры, доступность транспорта, количество учреждений культуры, уровень развития бизнеса и т. д.

По этим показателям Киев за год поднялся сразу на 52 позиции, опередив такие города как Ганновер, Бухарест, Дюссельдорф, Манчестер и Глазго.

Отметим, что первые места в рейтинге в этом году заняли Лондон, Нью-Йорк и Париж.

В тему: В 2019 году Киев оказался на одном из последних мест в рейтинге «качества жизни».