В США заинтересовались вмешательством Украины в президентские выборы, – СМИ

Главное: В Бруклине федеральные прокуроры вместе с ФБР расследуют вмешательства бывших и нынешних украинских чиновников в выборы в США в 2020 году.

Детали: Прокуратура нью-йоркского округа Бруклин расследует попытку вмешательства бывших и нынешних чиновников Украины в выборы президента США, которые состоялись в ноябре 2020 года. Как сообщает The New York Times, прокуроры подозревают, что украинские чиновники могли способствовать в распространении информации, которая уличает президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена в коррупции.

В частности, правоохранители рассматривают поездку юриста Рудольфа Джулиани в Европу в декабре 2019 года, когда он встречался с несколькими украинцами, в том числе с депутатом Верховной Рады Украины Андреем Деркачем.

В тему: В мае 2020 года народный депутат Украины Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, как утверждается, бывший вице-президент США Джо Байден предлагал экс-президенту Украины Петру Порошенко миллиард долларов за отставку Генпрокурора Виктора Шокина. Политики также обсуждают требования МВФ, в частности, о повышении коммунальных тарифов.