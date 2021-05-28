В Полтаве православные волонтеры УПЦ передали подарки детскому реабилитационному центру

Главное: В Полтаве священники Украинской Православной Церкви и волонтеры передали благотворительную помощь воспитанникам Полтавского учебно-реабилитационного центра.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, волонтеры передали сладкие подарки для воспитанников центра, а также пообщались с директором центра Любовью Сичкарь и обсудили актуальные вопросы педагогики и волонтерства. Директор центра поблагодарила отца Андрея и всех неравнодушных за благотворительную помощь.

В этот же день волонтеры центра «Благо» передали благотворительную помощь в виде одежды и обуви пациентам Полтавской областной клинической психиатрической больнице им. Мальцева.

Как сообщалось ранее, сотрудники отдела благотворительности и социального служения Полтавской епархии УПЦ передали воспитанникам Центра социально-психологической реабилитации детей в городе Гадяч средства гигиены и продукты питания.

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