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Новости > Руководитель Microsoft предупредил о скором наступлении будущего по Оруэллу

Руководитель Microsoft предупредил о скором наступлении будущего по Оруэллу

Александр Панько
28.05.21 11:38
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Руководитель Microsoft предупредил о скором наступлении будущего по Оруэллу

Главное: Президент корпорации Microsoft Брэд Смит предупредил о наступлении реальности, описанной в романе Джорджа Оруэлла «1984». По его словам, антиутопия может стать явью уже в 2024 году.

Детали: Американский бизнесмен, действующий президент корпорации Microsoft Брэд Смит, размышляя об искусственном интеллекте, выразил опасение относительно того, какую форму он может обрести в будущем. Как сообщает Lenta.ru, в эфире ВВС, посвященном все более широкому применению технологий искусственного интеллекта, в частности, Китаем, который использует их для наблюдения за гражданами, он вспомнил о знаменитом романе Джорджа Оруэлла «1984».

«На самом деле эта история была о правительстве, которое всегда могло видеть и слышать все, что делают и говорят все. Этого не произошло в 1984 году, но, если мы не будем осторожны, это может случиться в 2024 году», — заявил Смит, призвав задуматься о защите людей от искусственного интеллекта на законодательном уровне.

В противном случае, по его убеждению, люди однажды столкнутся с тем, что стремительно развивающиеся технологии «будет трудно догнать».

При этом он акцентировал внимание на том, что научная фантастика уже приобретает реальные черты в некоторых частях мира.

В то же время принявший участие в программе экс-генеральный директор Google, нынешний председатель Комиссии национальной безопасности США по искусственному интеллекту Эрик Шмидт заявил о необходимости опередить Пекин в сфере искусственного интеллекта. В условиях существующего геополитического стратегического конфликта со страной он счел важным объединить ресурсы стран, чтобы победить Китай и не стать заложниками потенциально возможной ситуации, в которой государствам будут навязывать чуждые им ценности.

В тему: В середине апреля 2021 года Еврокомиссия подготовила документ об обеспечении гуманного подхода к технологии искусственного интеллекта и его использовании без ущерба для человеческой личности.

Тэги: Китай, Microsoft, наука, демократия, искусственный интеллект, технологии, Джордж Оруэлл

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