Популярный курорт обновил правила въезда для украинцев

Главное: С 1 июня украинцы смогут въезжать на территорию Болгарии при наличии сертификата о вакцинации либо справки о результатам ПЦР-тестирования на коронавирус. Детям до 5 лет разрешен въезд без этих документов.

Детали: Министерство здравоохранения Болгарии обновило решение о временном запрете въезда на территорию страны. Как сообщается на официальной странице консульского отдела посольства Украины в Болгарии в Facebook, в соответствии с ним гражданам Украины с 1 июня до 31 июля сего года разрешено въезжать в страну на определенных условиях.

В частности, украинцы смогут беспрепятственно попасть на территорию Болгарии при наличии одного из следующих документов:

— сертификата вакцинации о завершении программы вакцинации против COVID-19. Завершением программы вакцинации считается введение соответствующего количества доз вакцин против COVID-19 и окончания 14-дневного срока со дня введения последней дозы вакцины. В документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу (на латыни), дата рождения, дата вакцинации, торговое наименование и номер партии вакцины против COVID-19, название производителя/владельца регистрационного удостоверения, страна, в которой оно выдано и название компетентного органа, который его выдал;

— справки, показывает отрицательный результат теста на COVID-19 методом ПЦР, который должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы или отрицательный результат быстрого антигенного теста, проведенного за 48 часов до въезда в страну. В упомянутом документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу, сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные), дата проведения тестирования, а также прописан латиницей метод (PCR или RAT) и отрицательный результат;

— документа, который показывает положительный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или быстрого антигенного теста для лиц, переболевших COVID-19 в период от 15 до 180 дней от указанной в документе даты проведения исследования. В документе должны быть указаны личные данные лица в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу (на латыни), сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные), дата проведения тестирования, а также прописан латиницей метод (PCR или RAT) и положительный результат.

Детям до 5 лет разрешено въезжать на территорию Болгарии без предоставления вышеуказанных документов.

Лицам, которые осуществляют транзит по территории Болгарии и могут гарантировать немедленныйое выезд, не является необходимым предоставление документов о прививках, отрицательный ПЦР-тест или положительный тест на антитела.

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