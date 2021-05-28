Украинский тренер может возглавить английский клуб

Главное: Сергей Ребров может уехать работать в Англию. Его сватают в «Тоттенхэм».

Детали: Украинский наставник венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров может перебраться в Лондон. Его сватают на пост главного тренера «Тоттенхэма».

Как пишет издание Tuttomercatoweb, кроме украинца, который защищал цвета команды в 2000-2002 годах, боссы клуба также рассматривают вариант с Маурисио Почеттино.

Отмечается, что сам Сергей Ребров хочет покинуть Венгрию.

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