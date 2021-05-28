В Украине катастрофически выросло число самоубийств среди подростков

Главное: За пять месяцев в Украине зафиксировали 126 самоубийств среди подростков. Это больше, чем за весь минувший год.

Детали: В Украине растет число самоубийств среди подростков. Неутешительные данные приводит в Telegram омбудсмен Людмила Денисова.

Она сообщила, что с начала годы свели счеты с жизнью уже 126 несовершеннолетних.

За весь минувший год зафиксировали 123 таких трагических случая.

Чиновница призывает профильные министерства и полицию объединить свои усилия, чтобы принять меры, направленные на предупреждение трагических случаев и раннее выявление семей в сложных жизненных обстоятельствах.

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