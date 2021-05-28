Бывшие зэки наладили бизнес по выращивании конопли на полмиллиона гривен

Детали: Четверо рецедивистов на Николаевщине оборудовали сеть теплиц для выращивания конопли. Наркотики они продавали жителям Николаевской, Одесской и Киевской областей. Во время обысков у них изъяли сырье на полмиллиона гривен.

Главное: Четверо мужчин в возрасте от 36 до 54 лет построили на территории бывшей фермы на окраине села в Вознесенском районе Николаевской области теплицы, где выращивали коноплю для дальнейшего распространения на территории Николаевской, Одесской и Киевской областей. Как сообщает Отдел коммуникации областной полиции, все они ранее были судимы за тяжкие и особо тяжкие преступления.

В ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли 645 кустов конопли, готовый к употреблению каннабис и опий. По ценам черного рынка, стоимость изъятых наркотических веществ превышает полмиллиона гривен.

Кроме того, у задержанных нашли оружие и боеприпасы.

Им объявили о подозрении по статье о посеве или выращивании снотворного мака или конопли, санкция которой предусматривает до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

После экспертизы будет решен вопрос об открытии уголовного производства о незаконном обращении с оружием.

В тему: В феврале 2016 года в Лисичанске Луганской области правоохранители разоблачили и задержали организаторов нарколаборатории, которую организовал приговоренный к пожизненному лишению свободы и отбывающий наказание в учреждении исполнения наказаний.