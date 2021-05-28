Смертность от COVID-19 в Украине продолжает немного снижаться

Главное: Коронавирус в Украине унес еще 156 жизней. Заболели еще 3 306 людей.

Детали: Коронавирус в Украине понемногу снижает смертельные обороты. Данные на пятницу, 28 мая, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили еще 3 306 случаев заразы. Среди заболевших – 169 детей и 77 медработников. Госпитализация понадобилась для 1 402 людей, а выздоровели 13 298 больных.

Проведено 60 563 тестов: методом ПЦР – 25 454, методом ИФА – 11 758, экспресс-тестами – 23 351.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (384), а также в Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.

Умерли еще 156 людей. С начала пандемии COVID-19 унес уже 50 232 жизней.

За все время заболели 2 196 673 человека, а выздоровели 2 020 216 людей.

В тему: Facebook намекнул на искусственное происхождение коронавируса.