Под Киевом завершилась рыцарская бойня

22 — 23 мая 2021 года в Древнем Киеве в Княжестве Киевская Русь («Парк Киевская Русь», Киевская обл., с. Копачов) состоялся фестиваль средневекового боя «Зов героев».

Этот, без преувеличения, самый зрелищный фестиваль весны этого года собрал в Древнем Киеве сильнейших бойцов из разных уголков Украины, чтобы в настоящих полноконтактных баталиях помериться силами и выбрать лучшего.

Средневековый бой в последние годы набирает огромную популярность во всем мире. Ведь это боевое искусство сочетает невероятное зрелище, спортивный азарт, историческую достоверность и средневековую романтику.

Напомним, что бойцы сборной Украины по средневековому бою — многократные чемпионы мира.

Соревнования проходили по правилам средневекового боя, в формате одиночных поединков и групповых боев. Прошли даже женские поединки.

Спортсмены в тяжелых металлических доспехах, таких же, как использовали воины времен Средневековья, показали свою доблесть в боях настоящим средневековым оружием, изготовленным по историческим образцам. Это были не постановочные бои, а настоящие средневековые битвы! В бескомпромиссных средневековых баталиях спортсмены выясняли, кто из них достоин звания сильнейшего рыцаря Украины.

В перерывах между боями проходила развлекательная программа, которая знакомила гостей фестиваля с историей средних веков, с конкурсами, играми, а также выступлениями конно-трюкового театра Древнего Киева.

Незабываемых впечатлений гостям добавили шедевры деревянного зодчества, воссозданные в Древнем Киеве, древнеславянский колорит и незабываемая атмосфера Средневековья.

В воскресенье, 23 мая, состоялось торжественное награждение победителей.

Поздравляем победителей в дисциплинах:

«Щит та меч»

1 место — Данилейко Даниэль,

2 место — Робак Борис,

3 место — Капустинский Ярослав.

Групповые бои:

1 место — команда «Отроки Витовта»,

2 место — команда «Большая Волынь,

3 место — команда «Житомир».

Фестиваль средневекового боя «Зов героев» закончился. Но для тех, кто нтересуется историей средневековья, культурой и традициями нашей страны, Древний Киев в Княжестве Киевская Русь подготовил и различные интересные мероприятия:

• 29-30 мая — Празднование Дня Киева;

• 5-6 июня — Открытый чемпионат Украины по верховой стрельбе из лука «Киевская Русь» на кубок князя Владимира.

Каждые выходные в Древнем Киеве в Княжестве Киевсекая Русь посетителей ждет знакомство с историей Киевской Руси в настоящем, живом средневековом городе. А также множество древнеславянских забав, музеи и экспозиции, прогулки на лошадях, вкусные блюда, мастер-классы, экстремальные аттракционы.