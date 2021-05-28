Под Киевом завершилась рыцарская бойня

22 — 23 мая 2021 года в Древнем Киеве в Княжестве Киевская Русь («Парк Киевская Русь», Киевская обл., с. Копачов) состоялся фестиваль средневекового боя «Зов героев».
Этот, без преувеличения, самый зрелищный фестиваль весны этого года собрал в Древнем Киеве сильнейших бойцов из разных уголков Украины, чтобы в настоящих полноконтактных баталиях помериться силами и выбрать лучшего.
Средневековый бой в последние годы набирает огромную популярность во всем мире. Ведь это боевое искусство сочетает невероятное зрелище, спортивный азарт, историческую достоверность и средневековую романтику.
Напомним, что бойцы сборной Украины по средневековому бою — многократные чемпионы мира.
Соревнования проходили по правилам средневекового боя, в формате одиночных поединков и групповых боев. Прошли даже женские поединки.
Спортсмены в тяжелых металлических доспехах, таких же, как использовали воины времен Средневековья, показали свою доблесть в боях настоящим средневековым оружием, изготовленным по историческим образцам. Это были не постановочные бои, а настоящие средневековые битвы! В бескомпромиссных средневековых баталиях спортсмены выясняли, кто из них достоин звания сильнейшего рыцаря Украины.
В перерывах между боями проходила развлекательная программа, которая знакомила гостей фестиваля с историей средних веков, с конкурсами, играми, а также выступлениями конно-трюкового театра Древнего Киева.
Незабываемых впечатлений гостям добавили шедевры деревянного зодчества, воссозданные в Древнем Киеве, древнеславянский колорит и незабываемая атмосфера Средневековья.
В воскресенье, 23 мая, состоялось торжественное награждение победителей.
Поздравляем победителей в дисциплинах:
«Щит та меч»
1 место — Данилейко Даниэль,
2 место — Робак Борис,
3 место — Капустинский Ярослав.
Групповые бои:
1 место — команда «Отроки Витовта»,
2 место — команда «Большая Волынь,
3 место — команда «Житомир».
Фестиваль средневекового боя «Зов героев» закончился. Но для тех, кто нтересуется историей средневековья, культурой и традициями нашей страны, Древний Киев в Княжестве Киевская Русь подготовил и различные интересные мероприятия:
• 29-30 мая — Празднование Дня Киева;
• 5-6 июня — Открытый чемпионат Украины по верховой стрельбе из лука «Киевская Русь» на кубок князя Владимира.
Каждые выходные в Древнем Киеве в Княжестве Киевсекая Русь посетителей ждет знакомство с историей Киевской Руси в настоящем, живом средневековом городе. А также множество древнеславянских забав, музеи и экспозиции, прогулки на лошадях, вкусные блюда, мастер-классы, экстремальные аттракционы.
Для тех, кто хочет приобщиться к живой истории нашей земли, напоминаем, что в Древнем Киеве возрождаются традиционные для Украины древние конные боевые искусства: джигитовка и верховая стрельба из лука. Здесь открыта школа конных лучников, занятия в которой проводят опытные инструкторы — спортсмены Всеукраинской федерации верховой стрельбы из лука. Стать ее учеником очень просто: нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел.