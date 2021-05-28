Ученые рассказали о «кофейном парадоксе»

Главное: Ученые выяснили о кофе кое-что новое. Оказалось, что напиток не восполняет недополученные часы сна.

Детали: Ученые из университета Мичигана (США) поведали, что не так с кофе. Появились данные их отчета.

Исследователи заявили, что кофеин хоть и помогает взбодриться и добавляет нам энергии, однако при этом не компенсирует недополученные часы сна.

Эксперимент провели на добровольцах, которых поделили на две группы.

Сообщается, что «первая группа провела ночь без сна в лаборатории, а люди из второй группы спали дома».

Отмечается: «Утром и тем, и другим дали капсулу кофеина или плацебо и попросили пройти простой тест на концентрацию внимания, а также решить более сложную задачу на размещение, которая требовала выполнение действий в определенном порядке без пропуска или повторения шагов».

Выяснилось следующее: «Лишение сна ухудшало производительность при выполнении обоих типов задач, кофеин же помогал успешно выполнить только более легкую задачу, однако для большинства участников это мало влияло на производительность при выполнении задачи размещения».

Исследователи говорят: «Кофеин увеличивает энергию, снижает сонливость и может даже улучшить настроение, но он абсолютно не заменяет полноценный ночной сон. Он мало что дает для предотвращения процедурных сбоев».

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