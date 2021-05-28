Ким Чен Ын пожаловался на трудные времена

Главное: Ким Чен Ын признал, что его страна переживает самую трудную в истории ситуацию. При этом он заявил, что статус государства возрос.

Детали: Лидер КНДР Ким Чен Ын озвучил послание участникам VIII съезда Объединенных профсоюзов. Он пожаловался на непростые времена.

Так, Ким Чен Ын заявил: «За последние годы, несмотря на самую трудную в истории ситуацию, резко возросли государственная мощь и статус страны».

Он добавил: «Сейчас нам приходится вести трудную борьбу в обстановке, когда во всем ощущается нехватка, но создание плодотворной жизни при социализме, который позволит всем и каждому жить зажиточно, не завидуя никому, это уже не дело далекого будущего».

Лидер страны сказал: «Своими достижениями КНДР обязана беззаветной преданности и героической борьбе рабочего класса. Наша страна вступила в новую эпоху, выйдя за рамки стадии защиты и самосохранения, поэтому теперь ситуация требует радикального прогресса, перемен и темпов роста».

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