Украинцам поведали, что готовит небесная канцелярия в первый день лета

Главное: Синоптики рассказали о погоде в Украине в первый день лета. Будет не жарко и мокро.

Детали: В Гидрометцентре поведали, какой будет погода в Украине в первый день лета – во вторник, 1 июня. Появился прогноз синоптиков.

Ожидается, что потепление так и не придет: днем обещают плюс 16-25, а ночью 7-13 тепла.

В центральных, северных и западных регионах страны сохранится дождливая погода. На остальной территории Украины должно быть малооблачно.

В Киеве прогнозируют дождь: днем будет 19-21 тепла, а ночью плюс 9-11.

Карта погоды:

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