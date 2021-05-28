Брэд Питт таки «отсудил» детей у Анджелины Джоли

Главное: Брэд Питт добился права совместной опеки над детьми вместе с Анджелиной Джоли. Он выиграл суд.

Детали: Актер Брэд Питт выиграл суд, благодаря которому добился права совместной опеки над детьми вместе с Анджелиной Джоли. Об этом пишет издание Page Six.

Сообщается, что процесс продолжался пять лет.

Как отмечается, «в соглашение об опеке были внесены существенные изменения».

В публикации сказано: «К суду были привлечены множество очевидцев, экспертов, терапевтов и других людей, знакомых с детьми. Решение принималось на основе их показаний».

В то же время Анджелина Джоли хочет оспорить данное решение суда.

Ранее Брэда Питта обвиняли в насилии по отношению к детям, но доказательства не были найдены.

Напомним, у бывших супругов шестеро детей: 19-летний Мэддокс, 17-летний Пакс, 16-летняя Захара, 14-летняя Шайло и 12-летние близнецы Нокс и Вивьен.

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