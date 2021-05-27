Facebook намекнул на искусственное происхождение коронавируса

Главное: Социальная сеть Facebook сообщила о том, что перестанет удалять посты о том, что коронавирус был создан в лаборатории.

Детали: Корпорация Facebook объявила о том, что больше не будет удалять сообщения об искусственном происхождении коронавируса SARS-CoV-2. Как сообщает ABC News со ссылкой на представителя соцсети, она регулярно обновляет политику относительно того, какие именно утверждения о коронавирусе считать или не считать фейками «в свете продолжающихся расследований о природе COVID-19 и с учетом консультаций с экспертами в области общественного здоровья».

По его мнению, это происходит из-за того, что специалисты узнают новые факты.

В тему: В апреле 2020 года западные СМИ открыто начали обвинять Китай не просто в «недостаточной борьбе с коронавирусом», а в злонамеренном создании данного биологического оружия.

28 мая президент США Дональд Трамп назвал Китай ответственным за бушующую в мире пандемию коронавируса.

В мае 2021 года американские СМИ со ссылкой на доклад комитета палаты представителей Конгресса США, сообщили о существовании «серьезных косвенных доказательств» того, что первая вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в результате утечки из китайской исследовательской лаборатории.