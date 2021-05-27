Украина оказалась в лидерах по дезинформации в Facebook

Главное: Украина попала в пятерку стран, которые инициируют операции по дезинформации как внутри страны, так и за рубежом, по версии социальной сети Facebook, наряду с Россией, Ираном, Мьянмой и США.

Детали: Facebook заявляет об обнаружении с 2017 г целых кампаний по дезинформации в более чем 50 странах мира. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на американские СМИ, крупнейшим поставщиком дезинформации за этот период стала Россия. Здесь зафиксировано 27 операций по влиянию.

Из них 15 были связаны с расположенным в Санкт-Петербурге Агентством интернет-исследований (ИRА) или другими организациями, связанными с Евгением Пригожиным, российским олигархом, тесно связанным с президентом России Владимиром Путиным. Еще четыре российские сети были связаны с кремлевскими спецслужбами, а еще две — с сайтами российских СМИ.

В частности, с начала 2020 года в Facebook обнаружили и удалили сеть российской военной разведки, которая сосредоточивалась на Украине и соседних странах. Она создала фейковых персонажей, которые работали на форумах для ведения блогов и в различных социальных сетях. Некоторые из них выдавали себя за журналистов и пытались связаться с политиками, журналистами и другими общественными деятелями в регионе.

Вторым в списке оказался Иран. Далее идут Мьянма и США. Замыкает пятерку Украина.

В то же время она находится среди стран, которые чаще всего подвергались операциям по дезинформации извне, наряду с США, Великобританией, Ливией и Суданом.

При этом в компании подчеркнули, что за последние годы ни одна другая кампания влияния в социальных сетях, обнаруженная Facebook, не достигла масштабов российской деятельности 2016 года, когда Facebook обнаружил масштабную операцию по влиянию, в ходе которой российское Агентство интернет-исследований подвергло 126 млн пользователей платформы политической дезинформации перед выборами.

В тему: В сентябре 2020 года США обвинили Facebook в слежке за пользователями Instagram.