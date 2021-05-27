Заказчик убийств Гонгадзе и Шеремета спокойно живет в Украине, – Шокин

Главное: Экс-генпрокурор Виктор Шокин презентовал в Брюсселе книгу «Невыдуманные истории международной коррупции Джо Байдена в Украине». В ней он, в частности, утверждает, что знает, кто является заказчиком убийства журналиста Георгия Гонгадзе.

Детали: Бывший Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин в книге «Невыдуманные истории международной коррупции Джо Байдена в Украине», которую он 25 мая презентовал в Брюсселе, рассказал, что знает, кто является заказчиком убийства журналиста Георгия Гонгадзе. Как сообщают «Украинские новости», по его данным, этот человек сейчас живет в Украине.

«Дело Гонгадзе не завершено. Осталось главное — разоблачить заказчика, который спокойно живет в Украине. У меня есть личное мнение о личности заказчика», — написал Шокин, не назвав фамилию этого человека.

Кроме того, экс-генпрокурор выразил мнение, что дело об убийстве Гонгадзе тесно связано с убийством другого журналиста «Украинской правды» Павла Шеремета.

«Я убежден, что заказчик тот же», — заключил Шокин, добавив, что в 2016 г нужно было собрать группу прокуроров и следователей, которые расследовали дело Гонгадзе, и они бы раскрыли дело Шеремета очень быстро.

В тему: В ходе большой пресс-конференции 20 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский допустил причастность Службы безопасности страны к убийству журналиста Павла Шеремета.

Напомним: Известный журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва машины в центре Киева 20 июля 2016 года.

По предварительным данным МВД, машина была взорвана самодельным взрывным устройством, возможно — дистанционным.

Прокуратура квалифицировала убийство журналиста Павла Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц.

Позднее полиция озвучила первые версии случившегося. В частности, профессиональная деятельность, неприязненные отношения и «российский след».

12 декабря 2019 года МВД Украины провело брифинг, на котором были озвучены имена пяти подозреваемых в убийстве известного российско-белорусского тележурналиста Павла Шеремета.

Спустя два дня спикер ведомства Артем Шевченко объявил, что на данный момент подозрения по делу вручены троим лицам: Яне Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко.

В начале 2021 года белорусская оппозиция опубликовала запись якобы совещания у бывшего главы КГБ этой страны, в ходе которого он заявляет о планах убийства журналиста Павла Шеремета и ряда других оппозиционных деятелей. В качестве заказчика он называет президента Беларуси Александра Лукашенко.