Мошенники придумали новый способ обмана на популярном сайте объявлений

Главное: Винничанка попала в ловушку мошенников, опубликовав объявление на популярном сайте по продаже и покупке товаров OLX. В итоге вместо того, чтобы продать диван, женщина потеряла 20 тыс. грн.

Детали: Жительница Винницы Елена Кудраш подала объявление о продаже дивана на одном из популярных сайтов по купле-продаже товаров. Как сообщает 20minut.ua, покупатели нашлись на удивление быстро, с объявленной ею стоимостью согласились и заявили о готовности оплатить покупку.

При этом они указали, что им удобнее сделать это через PrivatMoney. В ответ на сомнения Елены, что она еще никогда не пользовалась таким способом перевода денег покупатели сказали, что в этом нет ничего сложного: вы, мол, просто дайте нам номер карты, пойдите к банкомату, а мы расскажем, какие кнопки нажимать.

Когда женщина вставила карточку в банкомат, злоумышленники стали называть ей определенные комбинации клавиш. При этом, как утверждается, деньги она не снимала, пин-код не называла. В какой-то момент ей даже поступили деньги, причем даже больше, чем нужно.

«Мне пришло 5300 гривен на карточку. Диван стоил меньше. Они сказали, что это ошибся их бухгалтер и просили закинуть эти деньги им на мобильные счета, типа, чтобы закрыть быстрее платежку и не иметь проблем. Я сняла эти деньги и пополнила им мобильный, — рассказала потерпевшая. — Теперь-то я понимаю, что их схемы настолько мудреные, даже не подозревая, я вводила не просто цифры, а меняла пин-код своей карты. Причем на тот, который они мне диктовали, мой пин был уже неактивным».

Елена попыталась зайти в Приват24, но он был заблокирован. Для выяснения обстоятельств приложение рекомендовало обратиться в банк. СМС-сообщений о списании средств или любых других подозрительных операциях с карточкой не приходило, а потому женщина вернулась к этому вопросу только вечером.

«Когда я разблокировала Приват24, то увидела, что с моей кредитной карточки кто-то перевел на мою платежную 18 тысяч гривен. А из нее уже на другую. Плюс те средства, которые я забросила на мобильный счет мошенника», — говорит Елена Кудраш.

Потерпевшая обратилась в банк, но только там посоветовали обратиться в полицию. Правоохранители же, по ее словам, приняли заявление только на следующий день.

Так что теперь Елена не верит, что они помогут ей вернуть украденные средства, но надеется, что ее история поможет другим избежать той же участи.

В тему: По данным киберполиции, в Украине за прошлый год было совершено более 40 тыс. киберпреступлений. Подавляющее большинство связаны с мошенничеством.