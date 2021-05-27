Занятная функция появилась в WhatsApp

Главное: Новая функция доступна в WhatsApp. Голосовые сообщения можно слушать в ускоренном режиме.

Детали: WhatsApp ввел для своих пользователей новую функцию. О ней рассказали в пресс-службе мессенджера.

Сообщается, что теперь люди могут слушать голосовые сообщения в ускоренном режиме.

Как стало известно, обновленная версия дает возможность воспроизводить голосовые сообщения на обычной скорости, на полуторной или же делать это вдвое быстрее.

В сервис также добавили специальное уведомление: если человека упомянули в чате или ответили на его сообщение, рядом с названием группы появится значок @.

В тему: WhatsApp запустит весьма полезную функцию.