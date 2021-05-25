В украинский парламент проходят 5 партий, в лидерах «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа - За жизнь» - западные социологи

По результатам всеукраинского опроса общественного мнения, который был проведен 17-20 мая 2021 года, если бы парламентские выборы в Украине состоялись в ближайшее воскресенье, то наибольшую поддержку избирателей получили бы партия «Слуга народа» (20,2%) и «Оппозиционная платформа — За жизнь» (18,6%). Также в следующий состав украинского парламента попала бы «Европейская солидарность» (17,4%), ВО «Батькивщина» (9,6%) и «Партия Шария» (5,0%). Как сообщает newsoneua.tv, об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

Другие политические партии, в частности, «Сила и честь» (4,8%), «Радикальная партия Олега Ляшко» (3,6%), «Удар» (2,4%), ВО «Свобода» (1,9%), «За будущее» (1,8%), «Украинская стратегия Гройсмана» (1,8%), «Гражданская позиция» (1,2%), «Оппозиционный блок» (0,9%), ВО «Самопомощь» (0,8%), «Голос» (0,8%), , «Народный фронт» (0,6%) и «Национальный корпус» (0,2%) имеют существенно меньшие шансы на прохождение в следующий состав парламента.

Кроме того, исследователи обратили внимание на судебный процесс, относительно председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Согласно исследованию, за судебным процессом внимательно следит больше половины украинцев — 52,3%, в то время как 25,7% не следит, затруднились ответить 22% опрошенных

43,7% опрошенных считают более убедительной сторону защиты Виктора Медведчука, в то время как прокуратура убедила только 7,2% опрошенных.

37,1% украинцев уверены, что Виктора Медведчука должны были отпустить в зале суда, а 64,4% украинцев уверены, что суд завершится оправдательным приговором. 49,7% украинцев уверены, что Медведчук невиновен и должен быть оправдан и восстановлен во всех правах.

68,2% украинцев уверены, что дело против Виктор Медведчука — это попытка власти отвлечь внимание от реальных проблем.

54,7% опрошенных уверены, что данные события приведут к увеличению рейтинга Виктора Медведчука и «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Опрос проводился на всей территории Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 17-20 мая 2021 года. Метод опроса — телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Общее количество респондентов — 2,024 человека. Вероятная погрешность — 2,2%.