Венгерские СМИ: Зеленский из-за пожирающего его страха начал уничтожать своего политического оппонента Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский задумывается о втором президентском сроке и так боится потерять власть, что уже сейчас начал уничтожать своего политического оппонента — председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Как сообщает 112ua.tv, об этом пишет венгерское издание KárpátHír.

По мнению журналистов, Зеленский так и не научился делать выводы из своих ошибок.

«Страх потерять власть пожирает президента изнутри. В результате он задумался о втором президентском сроке и начал уничтожать своих потенциальных оппонентов. Одним из моментов этого является его кампания против Медведчука, о которой он так нежно упоминает. Ничего хорошего от Зеленского в будущем ждать не приходится, потому что Зеленский не учится на своих ошибках. Это было ясно видно и слышно на его пресс-конференции в духе его двухлетней деятельности. Пейзажи на заднем плане площадки, недоделанный самолет без крыльев и украинская чудо-машина „Мрия“ без двигателей прекрасно иллюстрируют всю политику Зеленского. То есть внешний вид, формальность полностью выходит за рамки содержания. Он много говорил об оценке своей двухлетней деятельности, но, кроме пустых фраз, президент не сказал на пресс-конференции ничего существенного, на что не были допущены оппозиционные СМИ», — говорится в публикации.

Как напоминает издание, 13 мая состоялось заседание Печерского райсуда, который рассматривал дело главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука. Суд избрал оппозиционному политику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.