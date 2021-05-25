Численность ВСУ решили увеличить

Главное: Численность Вооруженных сил Украины решили увеличить до 261 тысячи человек. Из них военнослужащих будет 215 тысяч.

Детали: Президент Владимир Зеленский предлагает парламенту увеличить численность Вооруженных сил Украины до 261 тысячи человек. Такая численность заложена в законопроект, который глава государства сегодня внес в Верховную раду.

Текст законопроекта опубликовали на сайте ВР.

Так, проект президентского закона предлагает внести изменения в статью 1 закона о численности ВСУ и изложить эту статью в следующей редакции: «Утвердить численность Вооруженных Сил Украины в количестве, не превышающем 261000 лиц, в том числе 215000 военнослужащих».

То есть в случае одобрении законопроекта численность ВСУ будет составлять 261 тысячу человек, из них 215 тысяч — это военнослужащие. Согласно действующей редакции закона численность ВСУ составляет 250 тысяч человек, в том числе 204 тысячи военнослужащих.

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