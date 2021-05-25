Вирусологи уже пугают эпидемией оспы обезьян

Главное: Оспа обезьян может стать причиной новой эпидемии. Об этом говорят вирусологи.

Детали: Миру угрожает оспа обезьян. Об этом говорят российские вирусологи, которых цитирую местные СМИ.

Они сообщают: «Этот вирус действительно потенциально опасен, но паниковать не стоит. Надо планомерно работать. Проводить изучение вирусов теплокровных животных – летучих мышей, грызунов, – вирусов клещей, комаров, других членистоногих».

Сегодня, по их словам, «вероятность передачи оспы от обезьян к человеку крайне мала – такие случаи очень редки, а степень контагиозности низкая».

Уточняется, что вирус оспы обезьян относят к семейству поксвирусов.

Вирусологи отмечают: «Человек может заразиться при прямом контакте с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой инфицированных животных, а также воздушно-капельным путем при длительном личном контакте».

Информируется, что основные симптомы заразы – это сильная головная боль, высокая температура, боли в мышцах, увеличение лимфатических узлов и кожная сыпь.

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